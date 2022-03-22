قيادي في التيار الصدري يصف اجتماع الإطار التنسيقي بـ

2022/03/22 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصف احد قادة التيار الصدري، اليوم الاثنين، قيادات الاطار التنسيقي بـ "اصحاب السقيفة".

وعلق القيادي محمد العبودي باللهجة الدارجة، في منشور نشره في الفيسبوك، ادناه صورة منه:

وسقيفة بني ساعدة أو حادثة السقيفة هو المكان الذي اجتمع فيه الأنصار في 12 ربيع الأوَّل سنة 11هـ، المُوافق فيه 7 يونيو سنة 632م بعد وفاة النبي محمد مباشرةً، للتشاور لبيعة أميرًا للمسلمين، فاختاروا في البداية سعد بن عبادة، ثم وصل أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح إلى السقيفة، وانتهى الأمر إلى بيعة أبي بكر الصديق.

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