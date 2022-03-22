"حذر من الفراغ الدستوري".. حزب بارزاني يعلق على رسالة الصدر ويصفها بـ "الوطنية"

2022/03/22 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلوصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين بانها وطنية.وقال شعبان في حديث لوكالة (بغداد اليوم) إن "محاولة تعطيلة جلسة البرلمان تهدف لإدخال البلد في حالة الفراغ الدستوري وتخريب العملية السياسية".وأضاف أن "الوضع يتطلب من النواب المستقلين الذين انتخبهم الشعب أن يحضروا لجلسات البرلمان لآن هذا واجبهم القانوني، ويقولوا رأيهم بالتصويت، مع أي جهة كانت".

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، أعضاء مجلس النواب إلى الخروج من "عنق التوافق"، فيما طالب النواب المستقلين إلى اسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

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