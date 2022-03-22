الحشد الشعبي يكشف سبب استنفاره في 7 قواطع لمدة 24 ساعة

2022/03/22 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تمديد استنفاره بـ 7 قواطع في بديالى لمدة 24 ساعة.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم) ان "قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي قررت تمديد استنفار مفارزها القتالية في 7 قواطع ضمن مناطق قضاء خانقين والمناطق المحيطة بها 24 ساعة اخرى من اجل تأمين اكبر للعوائل المحتفلة باعياد نوروز".واضاف الحسيني، ان "التمديد يأتي ايضا من اجل تأمين الطرق البرية والمناطق السياحية بشكل اكبر وضمان عدم حصول اي خروقات"، لافتا الى ان "الحشد في حالة استنفار مؤقت مستمر منذ 72 ساعة".واشار الى ان" التمديد جاء مع تدفق اعداد اكبر من العوائل صوب مناطق سياحية واكتظاظ الطرق الخارجية بالمركبات سواء من بعقوبة باتجاه خانقين او من كردستان باتجاه ديالى في الساعات الماضية".وكان الحشد الشعبي اعلن عن استنفار مؤقت لتأمين حماية الاف الاسر المحتفلة باعياد الربيع ضمن قاطع شمال وشمال شرق ديالى.

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