ثرثرة بهامش الأحلام . - محمد السعيد أبوسالم

2022/03/22 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعيد_أبوسالم قالت تعالحبيباً او صديقاً تعالودع خلفك كلماتك المثقلات بالحزن/وعلى درج من خيوط عنكبوتكنت اصعد برفق رغم خنقة هذا الشوق.قالت: تعال لأخبئك من الماضي ...



من الغديا شاعراً يعيد لي جناحاي كل مساءبعدما يصطادهما زحام الأياملأحتسي معه بالحلم ترياقنا ..



الشايهل مازلت تذكر صوتي حين يهرول لك قبل خطايليلتقي بك ..يُعانقك ..



يُقبلك بلوعة نايهل تحتفظ بعد ببقايا عطري ......





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