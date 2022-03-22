مؤتمر أممي لمناقشة الاستراتيجيات المناهضة للفاشية - رشيد غويلب

2022/03/22 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ضيّفت قاعات مقر جريدة “نويوزدويجلان” في برلين في 19 اذار الجاري، مؤتمرا امميا لمناقشة الاستراتيجيات المناهضة للفاشية، والذي دعا اليه حزب اليسار الأوربي، وحزب اليسار الألماني، وشبكة “تحول” للدراسات والبحوث.وبالإضافة الى حزب اليسار الألماني والأحزاب العاملة في حزب اليسار الأوربي، شاركت في اعمال المؤتمر شخصيات يسارية أبرزها جريمي كوربين، والباحثة النمساوية ناتاشا ستروبل، وممثلون عن حزب اليسار ......





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