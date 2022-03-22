الاطار يرحب بانهاء الانسداد السياسي: حريصون على ضمان حق المكون الاكبر

2022/03/22 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب الاطار التنسيقي اليوم الثلاثاء، باي مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، فيما اكد بانه حريص على انهاء الازمة.وقال مصدر مطلع لوكالة “ايرث نيوز” ان “الاطار التنسيقي عقد الاجتماع لتداول الاوضاع السياسية في البلاد” ملينا ان “المجتمعون أكدوا على اهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية. واضاف المصدر ان “الاطار رحب باي مبادرة وطنية لحل الازمة وانهاء […]

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