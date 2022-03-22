نائب مستقل: سنحضر جلسة السبت ليس تلبية لنداء أو تغريدة

2022/03/22 | 00:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن عضو مجلس النواب سجاد سالم، يوم الإثنين 21 آذار/مارس 2022، موقفه من الحضور إلى مجلس النواب في جلسة السبت المقبل.

سنحضر الجلسة القادمة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة

وقال سالم في تغريدة على موقع تويتر تابعها "ألترا عراق": "لا نثق ولا نرى مشروعًا إصلاحيًا، فضلًا عن ذلك الكتلة الصدرية ومسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن".

وأشار إلى أنه "لمواقفنا تفضيلات سياسية تراعي مصالح المجتمع والمهمشين الذين أضر بهم صراع التيار والإطار كما أضر بهم اتفاقهم".

وأردف: "سنحضر الجلسة القادمة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة"، مؤكدًا: "سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق أن تراعى بعيدًا عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية.

وقال الصدر في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا، ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة إن جاز التعبير".

وأضاف الصدر: "ولذا كانت العملية السياسية الحالية نتاج ذلك، فقد أفرزت الكثير من النواب المستقلين في مجلس النواب وتقلص الكثير من الأحزاب ولا سيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق"، مبينًا "نعم، حكومات توافقية توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين بل يمكن القول إنها أضرت به عامًا بعد عام كما يدعي البعض".

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