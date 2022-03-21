البنتاغون يلحظ زيادة نشاط البحرية الروسية في البحر الأسود

2022/03/22 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، إنها ترى "إشارات على زيادة في نشاط البحرية الروسية شمالي البحر الأسود"، كما أنها تعلم أن "روسيا تريد زيادة عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، لكن لم نر تحركا لتلك المجموعات بعد".

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