هل تعثرت العملية الروسية في اوكرانيا؟ - جاسم ألصفار

2022/03/22 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار هل تعثرت العملية الروسية في أوكرانيا؟د.



جاسم الصفار17-03-2022توقع الكثيرون عملية خاصة بسرعة البرق ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.



وها هو الأسبوع الثالث يمر منذ اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 دون أن تحقق أغراضها حتى الان.



لذا لابد من وقفة عند اهم نتائج العملية وتقييم آفاقها المستقبلية.بدايةً، لابد من الإشارة الى أن العملية الخا ......





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