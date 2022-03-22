2022/03/22 | 00:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشتباك عنيف بين القوات الامنية وشخص مطلوب للقضاء يخلف 3 ضحايا في دينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sp0AKKX6LQY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشتباك عنيف بين القوات الامنية وشخص مطلوب للقضاء يخلف 3 ضحايا في دينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اشتباك عنيف بين القوات الامنية وشخص مطلوب للقضاء يخلف 3 ضحايا في دينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).