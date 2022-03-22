الشابندر يغرد: أنحني للأحرار و أحتقر عبيد المنصب والدولار

2022/03/22 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، أنحني للأحرار و أحتقر عبيد المنصب والدولار.وذكر الشابندر في تغريدة عبر تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “‏التنافس المحموم بين الاطار و التيار على كسب المستقلين من النواب لحضور جلسة السبت أو مقاطعتها”.واضاف “أنحني بجلال لمن يختار موقفه بناءًا على تقديره لمصلحة العراق وكرامة […]

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