2022/03/22 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ قال السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، أنحني للأحرار و أحتقر عبيد المنصب والدولار.
وذكر الشابندر في تغريدة عبر تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “التنافس المحموم بين الاطار و التيار على كسب المستقلين من النواب لحضور جلسة السبت أو مقاطعتها”.
واضاف “أنحني بجلال لمن يختار موقفه بناءًا على تقديره لمصلحة العراق وكرامة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يغرد: أنحني للأحرار و أحتقر عبيد المنصب والدولار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر الشابندر في تغريدة عبر تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “التنافس المحموم بين الاطار و التيار على كسب المستقلين من النواب لحضور جلسة السبت أو مقاطعتها”.
واضاف “أنحني بجلال لمن يختار موقفه بناءًا على تقديره لمصلحة العراق وكرامة […]
ظهرت المقالة الشابندر يغرد: أنحني للأحرار و أحتقر عبيد المنصب والدولار أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يغرد: أنحني للأحرار و أحتقر عبيد المنصب والدولار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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