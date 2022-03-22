هنغاريا: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا أمر خطير

2022/03/22 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت السلطات الهنغارية الاثنين، فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.وقال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد مشاورات عبر الفيديو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يعد أمرا خطيرا ستتم معارضته خلال قمة الناتو القادمة ببروكسل.وأضاف أوربان إن "هناك مقترحات خطيرة على طاولة الناتو"، لافتا إلى أن "الناتو تحالف دفاعي.لدينا القدرة على الدفاع عن بعضنا البعض، لكن ليس من مسؤولية الناتو المشاركة في الأعمال العدائية خارج أراضي دول الحلف".وتابع قائلا إن "موقف هنغاريا واضح: لا نريد إرسال جنود أو أسلحة إلى خارج الناتو".

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