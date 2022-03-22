 مناورات عسكرية مغربية فرنسية في شرق المملكة

2022/03/22 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة العامة للقوات المغربية، في بيان الاثنين، إن مناورات مشتركة مغربية فرنسية تجري حتى 25 مارس في منطقة الرشيدية شرق البلد.

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