2022/03/22 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HM_9Og_YAnU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جرار : العقوبات ضد روسيا فشلت !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جرار : العقوبات ضد روسيا فشلت !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).