نازنين زاغاري تدعو للإفراج عن كل

2022/03/22 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المواطنة الإيرانية-البريطانية، نازنين زاغاري-راتكليف، الاثنين، إلى إطلاق سراح جميع "المعتقلين ظلما" في إيران، معتبرة أنه ما كان يجب أن تمضي ست سنوات في السجن قبل الإفراج عنها الأسبوع الماضي.

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