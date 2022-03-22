الاطار التنسيقي يستنفر لمواجهة رسالة الصدر الى المستقلين في البرلمان

2022/03/22 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اجتمع‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقوى‭ ‬الشيعية‭ ‬الخاسرة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬زعيم‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬لتدارس‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬المستقلين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الى‭ ‬حضور‭ ‬جلسة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬الاطار‭ ‬عائد‭ ‬الهلالي‭ ‬ان‭ ‬الصدر‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يملك‭ […]

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