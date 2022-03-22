العبرة من العبّارة

2022/03/22 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام العباّرة‭ ‬النهرية‭ ‬التي‭ ‬غرق‭ ‬في‭ ‬انقلابها‭ ‬امام‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬مواطن‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬دجلة‭ ‬بالموصل،‭ ‬تمر‭ ‬ذكراها‭ ‬الرابعة‭ ‬او‭ ‬الخامسة‭ ‬او‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدبّر‭ ‬العبرة‭ ‬او‭ ‬استيعاب‭ ‬الدرس‭.‬وهنا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬تأمل‭ ‬الاقدار‭ ‬وفلسفة‭ ‬الحادث‭ ‬والبكاء‭ ‬على‭ ‬الضحايا،‭ ‬وانما‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬ذلك‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬انقاذ‭ […]

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