السعودية:لسنا مسؤولين عن نقص امدادات الطاقة العالمية اذا استمرت هجمات الحوثيين

2022/03/22 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭-‬الزمان‭ ‬ حذّرت‭ ‬السعودية‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هجمات‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬منشآتها‭ ‬النفطية‭ ‬تشكّل‭ ‬‮«‬تهديدا‮»‬‭ ‬لإمدادات‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬115‭ ‬دولارا‭.‬ فيما‭ ‬قالت‭ ‬واشنطن‭ ‬امس‭ ‬انه‭ ‬ان‭ ‬الأوان‭ ‬لانهاء‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬وادانت‭ ‬قصف‭ ‬النفط‭ ‬السعودي،‭ ‬فيما‭ ‬تزداد‭ ‬القوة‭ […]

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