حوار خاص مع محافظ بغداد محمد جابر العطا

2022/03/22 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لم تتطور الخدمات في بغداد؟

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