مسؤول أمريكي يكشف سبب استخدام روسيا لـ

2022/03/22 | 02:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، للصحفيين، الاثنين، إن القوات الروسية "بدأت تواجه مشكلات في مخزون الصواريخ الموجهة لديها".

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