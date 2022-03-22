أسعار النفط تنهي أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع

2022/03/22 | 02:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أغلقت أسعار النفط العالمية مرتفعة أكثر من 7%، في ظل اختلاف دول الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم على منشآت نفطية في السعودية.

عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.85%، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو أكثر من 7%، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بحظر محتمل للاتحاد الأوروبي على الواردات البترولية من روسيا، قفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين خمسة في المئة.

وبحسب رويترز، ستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تجتمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلسلة اجتماعات قمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.

ومع عدم ظهور دلائل تذكر على انحسار الحرب في أوكرانيا، عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات.

وسيكون العراق أمام خيارين فقط للمحافظة على صادراته أمام هذه المعطيات الجديدة، الأول هو أن يقوم العراق بـ"تبادل الأسواق" مع روسيا، أي أن يقوم بالاستحواذ على حصة روسيا في السوقين الأمريكي والأوروبي، حيث تصدر روسيا إلى أوروبا وأمريكا قرابة 2.6 مليون برميل يوميًا.

إلا أنّ خبراء يستبعدون إمكانية قدرة العراق على التصدير بكميات كبيرة كهذه إلى أوروبا بفعل اعتماده على المنفذ البحري في تصدير النفط جنوبًا وشرقًا، أما عبر ميناء جيهان ومن ثم إلى أوروبا، فلا تبلغ قدرة العراق التصديرية سوى 75 ألف برميل يوميًا فقط.

أما الخيار الآخر، فيتمثل بقيام العراق بتخفيض أسعار خامه إلى آسيا في صيغة تنافسية مع النفط الروسي وتقديم خصومات كبيرة تمكّنه من الحفاظ على حصته التصديرية في السوقين الهندي والصيني.

ولم يطرأ تغيير على أسعار النفط العراقية، وظل خام البصرة الثقيل على آخر تحديث، عند قرابة 103 دولارات للبرميل، منذ إغلاقه يوم الجمعة الماضي.

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