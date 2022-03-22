الجيش الروسي يستهدف قرية أوكرانية بالصواريخ

2022/03/22 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الروسية قرية بخمس صواريخ من طراز "Hailstone"، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، الأحد.

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