2022/03/22 | 02:35 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصفت القوات الروسية قرية بخمس صواريخ من طراز "Hailstone"، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، الأحد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الروسي يستهدف قرية أوكرانية بالصواريخ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الروسي يستهدف قرية أوكرانية بالصواريخ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الروسي يستهدف قرية أوكرانية بالصواريخ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).