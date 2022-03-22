شاهد بالفيديو.. جفاف وحروب...تخوّف من ازمة غذائية في العراق!

2022/03/22 | 02:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MCvdQLdT2A0

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