الزوراء يستعد لقمة الكأس والقوة الجوية يرفض خوض المباراة

2022/03/22 | 03:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

من المقرر أن يخوض فريقا الزوراء والجوية مباراة في 2 نيسان/أبريل المقبل لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق.

وضع مدرب القوة الجوية شرطين للعب المباراة وهما إقامتها بعد مشاركتنا في دوري الأبطال، إلى جانب إقامتها في ملعب الشعب أو المدينة الدولي

ويواصل فريق الزوراء، تدريباته في ملعبه الجديد بالشالجية، تحضيرا لمواجهة القوة الجوية.

وأجرى النوارس مرانهم يوم الإثنين 22 آذار/مارس، بمشاركة أغلب اللاعبين باستثناء الثلاثي جلال حسن وسعد عبد الأمير وعباس قاسم، لانضمامهم للمنتخب العراقي إلى جانب المحترف محمد قدوح، الذي التحق بمنتخب لبنان.

وأعلن الجهاز التدريبي بقيادة أيوب أوديشو، أن الفريق سيلاقي منتخب شباب العراق في مباراة ودية ستقام يوم غد الأربعاء.

لكن مدرب القوة الجوية حكيم شاكر أعلن بشكل مفاجئ عدم خوض فريقه لمواجهة الزوراء لحساب بطولة كأس العراق.

وقال شاكر إن السبب في ذلك هو "لتزامن توقيتها مع موعد معسكر الفريق في السعودية الذي سينطلق في 31 من الشهر الجاري، بينما المباراة حدد موعدها يوم 2 نيسان/أبريل المقبل".

وأضاف: "نسجل اعتراضنا على إجراء المباراة في ملعب الزوراء، الذي يتسع لـ 12 ألف مقعد فقط، وهذا القرار نعده متسرعًا دون دراسة السعة لاستقبال الجماهير الغفيرة للفريقين".

وتابع مدرب الصقور: "كان يجب إجراء قرعة لتحديد الملعب، وتكون بين ملعبي الشعب أو المدينة الدولي".

ووضع شاكر شرطين للعب المباراة وهما "إقامتها بعد مشاركتنا في دوري الأبطال، إلى جانب إقامتها في ملعب الشعب أو المدينة الدولي".

بدوره، أعلن أمين سر نادي الزوراء شاكر الجبوري، رفض ناديه إقامة المباراة في الملعب الجديد للنادي لقلة استيعابه للجماهير.

وأضاف: "نطالب اتحاد الكرة بإقامة المباراة الجماهيرية بين الزوراء والجوية في ملعب الشعب الدولي الذي يتسع لـ 50 ألف مقعد".

وشهدت الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، المقامة منتصف شباط/فبراير الماضي، افتتاح ملعب نادي الزوراء بعد تعثر طويل في العاصمة بغداد.

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