تحركات مشبوهة.. هل خبأت الصين

2022/03/22 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ غزو أوكرانيا، منعت العقوبات الغربية روسيا من الوصول إلى نصف احتياطاتها المالية، كما تمنعها الآن من الحصول على تمويلات استثمارية ومعدات تكنولوجية تحتاجها بشدة في غزوها لأوكرانيا.

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