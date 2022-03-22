بايدن يحذر من استعداد بوتين لشن هجوم كيماوي: ليست مزحة

2022/03/22 | 03:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، تحذيراته من احتمال قيام روسيا بـ"عمليات زائفة"، بما في ذلك شن هجوم بأسلحة كيماوية في أوكرانيا.

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