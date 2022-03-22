أفرج عنهم بعد ساعات.. كييف تتهم الروس بـ

2022/03/22 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، القوات الروسية بـ "اختطاف" ثلاثة إسرائيليين في مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا بعد احتلالها، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الأوكرانية، في وقت لاحق، إطلاق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز.

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