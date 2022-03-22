مقتل فتى برصاص الأمن السوداني في تظاهرة مناهضة للانقلاب

2022/03/22 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المؤيدة للديموقراطية أن فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل، الاثنين، في أم درمان برصاص قوات الأمن خلال تفريقها تظاهرة مناهضة للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتّاح البرهان، على شركائه المدنيين في الحكم.

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