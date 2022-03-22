جنود روس يواجهون أوكرانيين بقنابل الغاز

2022/03/22 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنود روس يواجهون متظاهرين أوكرانيين بالرصاص وقنابل الغاز

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