حالات كورونا.. مؤشرات على عودة ارتفاع معدلات الإصابة

2022/03/22 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للأسابيع الثلاث الأخيرة، ارتفعت معدلات حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ، بحسب موقع The Atlantic الذي قال إن الارتفاع مدفوع بمتحور فرعي لمتغير أوميكرون يطلق عليه الباحثون اسم BA.2.

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