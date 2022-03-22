لماذا يدفع واتساب الأميركيين للتوقف عن استخدام الرسائل النصية العادية؟

2022/03/22 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ فترة تنشر خدمة WhatsApp للرسائل القصيرة، التي امتلكها موقع فيسبوك منذ 2014 إعلانات تثير قلق مستخدمي الرسائل النصية العادية من كونها مفتقدة للأمن الرقمي ولا تمنح مستخدميها الخصوصية اللازمة.

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