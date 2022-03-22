مصدر يكشف لـ CNN عن زيارة محتملة لرئيس وزراء إسرائيل إلى أوكرانيا

2022/03/22 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع، لشبكة CNN، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يستعد للذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في جهود الوساطة بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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