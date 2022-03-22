بعد الخسارة القاسية في الكلاسيكو.. تغييرات مطلوبة في ريال مدريد

2022/03/22 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال تداعيات الخسارة القاسية التي مني بها ريال مدريد الإسباني من ضيفه وغريمه اللدود، برشلونة، تلقي بظلالها على القلعة البيضاء وسط تساؤلات عن تذبذب مستوى الفريق الملكي رغم تصدره للدوري وتأهله إلى دور الثمانية من "أبطال أوروبا".

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