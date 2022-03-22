فرنسا ترسل 55 طناً من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

2022/03/22 | 07:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت فرنسا أنّها أرسلت إلى أوكرانيا عبر بولندا 55 طناً من المساعدات الإنسانية تشتمل على معدات طبية وأجهزة كومبيوتر وحليب أطفال ومولّدات كهرباء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ هذه المساعدة العاجلة وقيمتها حوالى 2.4 مليون يورو أُرسلت من باريس إلى وارسو على متن طائرة شحن.

وأوضح البيان أنّه "بالتعاون مع السلطات البولندية، سيتمّ تسليم هذه المواد إلى السلطات الأوكرانية بدون تأخير".

وأضاف أنّ المعدّات الطبية، وزِنتها 10 أطنان، تشتمل على وجه الخصوص على عشرة مولدات أوكسجين مخصّصة لوحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى تسعة أطنان من الأدوية.

وتشمل المساعدات أيضاً 31 مولد كهرباء، من بينها ستّة مولّدات ذات قدرة عالية "تهدف إلى تعزيز السلامة الكهربائية لمنشآت صحية أوكرانية".

وتتضمّن شحنة المساعدات أيضاً ثمانية أطنان من أجهزة الكومبيوتر والاتصالات: هواتف ذكية وأجهزة كومبيوتر وأجهزة راوتر بالإضافة إلى 60 كيلومتراً من الألياف الضوئية.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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