الجزيرة السريالية : فيسنتي جوتيريز اسكوديرو - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/22 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ (تينيريفي هي الجزيرة السريالية)"أندريه بريتون"إذا سألنا أي شخص عن السريالية في إسبانيا ، فمن المرجح أن يخبرونا عن لوركا أو دالي أو بونويل ، لكنهم لن يعرفوا شيئًا عن حقيقة أنه خلال الثلاثينيات في الجزء الشمالي الغربي من القارة الأفريقية ، كانت واحدة من أكثر المناطق نشاطًا ومجموعات سريالية عاطفية وُلِدت: المجموعة التي سيُطلق عليها في النهاية اسم "الفصيل السريالي في تينيريفي".



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