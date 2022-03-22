العنصرية الوظيفية - مصعب قاسم عزاوي

2022/03/22 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بأن العنصرية تمثل المحرك الأساسي في نظم علاقات الشمال الغني بالجنوب المفقر على المستوى الكوني؟مصعب قاسم عزاوي: أعتقد أن المحرك الأساسي في نظم تلك العلاقات هو نمط هيمنة الأقوياء على المستضعفين في نسق اقتصادي رأسمالي بربري وحشي يفصح عن نفسه عيانياً في نموذج العلاقات التي تحكم ......





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