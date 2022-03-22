استهداف السعودية.. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن هجمات الحوثيين على

2022/03/22 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، مساء الإثنين، عن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على منشآت مدنية في السعودية على مدار نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف

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