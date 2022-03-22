2022/03/22 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار ألى المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الثلاثاء، الى عدم وجود موجات برد خلال الفترة المقبلة، فيما بين ان امطار غزيرة ستهطل ببعض مناطق العراق.وقال عطية في ايضاح تابعته “ايرث نيوز ” ان “اجواء غائمة جزئيا بسحب ركامية رعدية في اغلب المدن صباح الثلاثاء، مع استمرار فرص الهطول في مناطق عديدة من مدن […]

ظهرت المقالة لا موجات باردة..



متنبئ جوي: امطار غزيرة في هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا موجات باردة.. متنبئ جوي: امطار غزيرة في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا موجات باردة.. متنبئ جوي: امطار غزيرة في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).