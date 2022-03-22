فرنسا ترسل 55 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

2022/03/22 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت فرنسا أنها أرسلت إلى أوكرانيا عبر بولندا 55 طنا من المساعدات الإنسانية تشتمل على معدات طبية وأجهزة كومبيوتر وحليب أطفال ومولدات كهرباء.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن هذه المساعدة العاجلة وقيمتها حوالى 2.4 مليون يورو، أرسلت من باريس إلى وارسو (بولندا) على متن طائرة شحن.وأوضح البيان أنه “بالتعاون مع […]

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