موسكو تدعو الإعلام الأمريكي للتركيز على جرائم القوات الأوكرانية بحق سكان ماريوبول

2022/03/22 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دحضت سفارة روسيا بواشنطن مزاعم الصحافة الأمريكية بشأن إقامة “معسكرات تصفية” بماريوبول ودعتها بدلا من نشرالأكاذيب التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية بحق سكان المدينة.وجاء في بيان السفارة: “يتعين على على وسائل الإعلام الأمريكية أ، تركز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية، التي تستخدم مواطنيها كدروع بشرية وتضع أسلحة ثقيلة في المناطق السكنية […]

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