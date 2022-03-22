تركي آل الشيخ يكشف تطورات وضعه الصحي ونتائج فحوصاته ويوجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

2022/03/22 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الثلاثاء، عن تطورات وضعه الصحي مؤكدا أن فحوصاته "سليمة"

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