بديل النفط يواجه مخططا من حلفاء الكيان الصهيوني لضمان عدم مروره بالعراق

2022/03/22 | 08:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، وجود اصرار من حلفاء الكيان الصهيوني لضمان عدم مرور طريق الحرير من العراق، موضحين ان عائدات الطريق ستكون بديلا عن مايقدمه النفط من مردودات لخزينة الدولة.وقال عضو تحالف الفتح علي حسين لـ /المعلومة/، ان “مخططات أمريكا وبعض دول الخليج تعمل على افشال مرور طريق الحرير داخل العراق، بهدف جعل […]

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