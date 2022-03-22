عواصم أوروبية تغير موقفها.. دعم متزايد لحظر النفط الروسي

2022/03/22 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد الدعم لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي داخل الكتلة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات.

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