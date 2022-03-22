استمرار الانسداد السياسي هل سيقود الى حل البرلمان؟ … خبير قانوني يوضح

2022/03/22 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ماقد يتم اللجوء اليه في حال استمرار الانسداد السياسي بين مختلف التحالفات بشأن منصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء المدة المحددة دستوريا لحسم هذا الامر.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “يوم 26 من شهر اذار الجاري موعدا لحسم اختيار رئيس الجمهورية، حيث ان فشل البرلمان في تمرير احد المرشحين […]

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