البياتي: حكومة الأغلبية فقدت هويتها ولن تحقق 220 نائبا لتمرير مرشحها الرئاسي

2022/03/22 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان محاولات الأطراف السياسية الساعية الى تشكيل ماتسمى “حكومة الأغلبية” لن يكتب لها النجاح، لافتا الى ان محاولة استقطاب بعض الشخصيات دون أخرى افقدت هوية “حكومة الأغلبية” ولن تحقق لها 220 نائبا لتمرير المرشح الرئاسي.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الدعوات التي اطلقتها بعض الجهات السياسية لاستقطاب عدد […]

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