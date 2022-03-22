2022/03/22 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت دار كريستيز، أن لوحة لوجه النجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة موسيقى البوب آندي وارهول في الستينيات من القرن الماضي ستُعرض في مزاد في مايو بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهو ما سيشكل رقما قياسيا.وقال أليكس روتر رئيس إدارة الفنون في القرنين العشرين والحادي والعشرين بدار كريستيز إن […]

ظهرت المقالة بسعر خرافي..



طرح لوحة لمارلين مونرو للبيع أولاً على ايرث نيوز.

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