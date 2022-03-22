2022/03/22 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، ان ائتلافه يرفض استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على الشعب، مبينا ان الحكومة ملزمة باتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف من الاثار السلبية التي خلفها ارتفاع الأسعار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المسلماوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ملزمة بايجاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلماوي: الحكومة ملزمة بإيجاد مخرج لازمة ارتفاع الاسعار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلماوي: الحكومة ملزمة بإيجاد مخرج لازمة ارتفاع الاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).