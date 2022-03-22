شاهد: عامل بناء يجد سن ماموث يعود لـ20 ألف عام

2022/03/22 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحظ جاستن بلاويت شيئًا غريبًا، بدا وكأنه كان كتلة من الحجر، أثناء عمله في موقع بناء في ولاية أيوا.لكن بلاويت، الذي لديه اهتمام بحيوانات ما قبل التاريخ، أدرك أن هذا الحجر كان في الواقع عبارة عن سن ماموث صوفي.يبلغ طول السن 11 بوصة ويزن 5 كيلوغرامات، ويُعتقد أن عمره يزيد عن 20 ألف عام

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