عضو بالفتح: المغريات لن تؤثر على تماسك الاطار التنسيقي

2022/03/22 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان المغريات التي تقدمها بعض التحالفات لبعض النواب لن تؤثر في تماسك الاطار التنسيقي، لافتا الى ان موقف الاطار واضح بشأن مرشحي رئاسة الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي اكد مسبقا انه داعم لمرشح الاتحاد […]

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