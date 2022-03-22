كيف يؤدي الإجهاد إلى الجلطة الدماغية؟

2022/03/22 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الدكتور ياروسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الإجهاد يسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يسفر عن احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.ويشير الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الإجهاد المزمن، يؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية وحتى في منظومة المناعة.ويضيف موضحا، الإجهاد الذي يستمر عدة أيام يسبب […]

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